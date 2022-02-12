Москва, , 18:53 — REGNUM В территориальных водах России обнаружили подлодку ВМС США типа Virginia. Об этом 12 февраля сообщили в Минобороны России.

АПЛ класса «Вирджиния» ВМС США DVIDSHUB

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По данным российского военного ведомства, субмарина находилась в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды.

Отмечается, что экипаж фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением подлодкой территориальных вод России.

«Подводная лодка (США) использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в докладе Исследовательской службы Конгресса США отмечалось, что численный состав стратегических атомных подводных носителей межконтинентальных ракет в ВМС США может сократиться к 2030 году с нынешних 14 до 10 субмарин.