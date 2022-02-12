Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Состоявшийся разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена и главы России Владимира Путина был профессиональным и содержательным, заявил сотрудник администрации США на брифинге для журналистов.

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве Цитата из видео. kremlin.ru

«Разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался более часа», — сказал он.

Сотрудник американской администрации добавил, что «не было принципиальных изменений в динамике, которая имела место в последние несколько недель».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что пропагандистская кампания Соединенных Штатов о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели.

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