Москва, 12 февраля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов запросили разговор с президентом России Владимиром Путиным, ссылаясь на катастрофический сценарий с Украиной. Об этом 12 заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о телефонных переговорах Путина и президента США Джо Байдена.

Kremlin.ru Юрий Ушаков

«Ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская сторона и запросила сегодняшний телефонный контакт президентов, хотя планировалось провести этот разговор в начале следующей недели, в понедельник», — сказал Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник администрации США на брифинге для журналистов заявил, что состоявшийся 12 февраля разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена и главы России Владимира Путина был профессиональным и содержательным.

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