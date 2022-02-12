Иерусалим, 12 февраля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан немедленно покинуть Украину, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой МИД еврейского государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«В связи с сохраняющейся напряженностью и опасениями эскалации МИД призывает граждан Израиля, проживающих в Украине, как можно скорее покинуть страну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно МИД Израиля ведет переговоры с авиакомпаниями об увеличении рейсов из Киева в Тель-Авив.

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Соединённых Штатов уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию.

Читайте также: Захарова назвала действия США издевательством над народом Украины