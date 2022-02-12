Москва, 12 февраля 2022, 19:40 — REGNUM Власти Соединённых Штатов уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию, заявила 12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»
Она напомнила, что Вашингтон два месяца ежедневно заявляют, что «на Украину вот-вот нападёт Россия». Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский и представители силового блока этой страны уже два месяца говорят, что такой информацией не располагают, отметила Захарова.
Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что паника — это «лучший друг врага», а вся информация, которая помогает панике, не помогает Киеву.
Ранее Politico сообщило, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что 16 февраля Россия якобы может начать «вторжение» на Украину.