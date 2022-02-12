Москва, , 19:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

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«Рассмотрены (лидерами двух стран) некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности РФ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома США сообщил, что президент США Джозеф Байден проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 12 февраля.