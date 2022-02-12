Анкара, 12 февраля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получила от источников в России и Белоруссии опровержения утверждений о «готовящемся вторжении на Украину». Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

U.S. Department of State Мевлют Чавушоглу

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Он напомнил, что западные СМИ ранее заявляли, что Россия может «вторгнуться» в любой момент. США обращают внимание на возможность начала крупномасштабной войны в короткие сроки.

«Российские и белорусские источники, с которыми мы общались, это отрицают. Белорусские источники также отрицают возможность нападения на Украину через Белоруссию», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили пути продвижения по выполнению минских соглашений.

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