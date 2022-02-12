Вашингтон, 12 февраля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали телефонные переговоры. Об этом 12 февраля передает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

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Отмечается, что лидеры двух стран обсуждают ситуацию вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что пропагандистская кампания Соединенных Штатов о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели.

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