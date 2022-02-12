Москва, 12 февраля 2022, 16:06 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что пропагандистская кампания Соединенных Штатов о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели. Об этом сообщается 12 февраля на сайте МИД РФ.
Также глава МИД РФ сообщил, что ответ США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для России положения, прежде всего о нерасширении Североатлантического альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи границ РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слухи о том, что началась эвакуация российских дипломатов с Украины, были нужны для оправдания начала эвакуации дипломатов ряда западных стран.
Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»
По ее словам, в западных СМИ появилась информация о том, что якобы уже началась эвакуация российских дипломатов с Украины, хотя на самом деле произошел отъезд детей дипломатов к бабушкам и дедушкам на рождественские каникулы месяц назад.
Читайте также: Великобритания спешно выводит своих военных инструкторов с Украины