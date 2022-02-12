Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил главой Минобороны России Сергеем Шойгу «наращивание сил РФ в Крыму и вокруг Украины», сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Двенадцатого февраля министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины», — говорится в пресс-релизе.

Разговор состоялся в преддверии разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая также запланирована на 12 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РоссииСергей Лавровпровел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что пропагандистская кампания Соединенных Штатов о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели.

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