Москва, 12 февраля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Предоставляемое Украине оружие западными странами может в итоге уходить на чёрный рынок, заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Рынок оружия

«Много оружия уходит на чёрный рынок. По данным Генпрокуратуры Украины, он уже составляет около 5 млн единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что оружие, которое западные страны передали Киеву, может быть использовано для террористических актов и в том числе — на территории европейских стран.

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