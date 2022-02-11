Донецк, , 14:00 — REGNUM Оружие, которое западные страны передали Киеву, может быть использовано для террористических актов и в том числе — на территории европейских стран. Об этом 11 февраля заявил на брифинге глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Денис Пушилин Smdnr.ru

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Как отметил глава ДНР, нынешнее руководство Украины — это люди, по сути, с неонацистскими и ультраправыми взглядами, а потому какая-то часть поставленного Западом Киеву оружия может стать неуправляемой.

«Вы очень глубоко ошибаетесь, те, кто принимает решение об отправке оружия (Украине), что все это оружие будет (направлено) против России», — сказал он, обращаясь к руководству западных стран.

«Нет, Украина несубъектна, Украина, которую мы сейчас видим, может взорваться такой массой терактов, направленных абсолютно во всех направлениях, в том числе против европейских стран, которые рядом находятся», — также добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил что в республике было найдено 130 массовых захоронений гражданских лиц, которые погибли в результате агрессии со стороны властей Украины.