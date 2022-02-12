Мадрид, , 16:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Испании рекомендовало подданным королевства временно покинуть Украину, говорится в обновленных 12 февраля рекомендациях МИД страны.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Учитывая изменчивую ситуацию с безопасностью, рекомендуется не путешествовать на Украину. Испанцам, находящимся в настоящее время в этой стране, рекомендуется серьезно подумать о возможности временно покинуть ее с помощью доступных коммерческих средств, пока сохраняются нынешние обстоятельства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны РФ у границ Украины.

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Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» — это и смешно, и опасно.

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