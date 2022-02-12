Киев, , 13:38 — REGNUM Олег Николаенко — спикер МИД Украины — призвал «сохранять спокойствие» на фоне сообщений западных СМИ об угрозе «вторжения» России, передает «Политика страны».

В настоящее время, по его словам, важно «избегать сеющих панику действий». Он подчеркнул, что ВС Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы «дать отпор» любым посягательствам на территориальную целостность Украины.

Ранее иностранные СМИ уже подсчитали военные потери со стороны РФ и Украины в случае полномасштабного конфликта, а Bloomberg выпустил новость с заголовком о якобы уже начавшемся «вторжении».