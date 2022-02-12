Варшава, , 02:02 — REGNUM Европа проигрывает в экономическом и политическом противостоянии с Россией, в том числе из-за пассивности и «отсутствия мужества» у её лидеров. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в своей авторской статье, 11 февраля опубликованной газетой The Daily Telegraph.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

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По его словам, европейские правительства «перед лицом растущей российской угрозы» в основном оставались слабы и пассивны, чем «цинично и эффективно» пользуется Москва, осуществляя «до боли рациональную политику». И прежде всего — используя зависимость Европы от российского газа.

Матеуш Моравецкий «У лидеров не хватало мужества и решимости порвать деловые связи с Кремлём. Петля затягивается на шее Европы, а не Москвы».

По мнению главы польского правительства, в сложившейся критической ситуации «нужны подлинные лидеры, чтобы покончить с угрозой и вернуть Европу на путь безопасности и развития». А также «необходимы солидарность и сотрудничество в масштабах всего континента».

В последние дни Запад нагнетает информационную истерию в связи с якобы возможным вторжением России на территорию Украины. Вечером 11 февраля о возможной подготовке «западными коллегами» связанных с Украиной провокационных действий заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что цель России в ее противостоянии с Западом — «вернуть контроль над Украиной».

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