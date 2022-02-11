Москва, , 22:28 — REGNUM Есть подозрения, что западные коллеги готовят какие-то провокационные действия, связанные с Украиной: на эти мысли наводят призывы Вашингтона и Лондона скорее покидать страну, заявил 11 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

Лавров «Когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англо-саксонских стран призываются к тому, чтобы поскорее с Украины уехать. Мы уже, кстати, задумались сами: может быть, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников?»

Комментируя призывы к американцам и британцам, которые прозвучали одно за другим, Лавров добавил:

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«Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие такие задумки у наших англосаксонских коллег».

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