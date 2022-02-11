Москва, 11 февраля 2022, 22:28 — REGNUM Есть подозрения, что западные коллеги готовят какие-то провокационные действия, связанные с Украиной: на эти мысли наводят призывы Вашингтона и Лондона скорее покидать страну, заявил 11 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Комментируя призывы к американцам и британцам, которые прозвучали одно за другим, Лавров добавил:
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