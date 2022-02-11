Вашингтон, 12 февраля, 2022, 00:34 — ИА Регнум. По заявлению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия может напасть на Украину ещё до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом он сказал 11 февраля в ходе брифинга в Белом доме.

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По словам Салливана, США продолжают наблюдать признаки эскалации со стороны России, включая прибытие на границу с Украиной новых сил. И ситуация находимся на том этапе, когда вторжение «может начаться в любой момент».

Джейк Салливан «Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу чётко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что оно может произойти только после окончания Олимпиады».

Салливан подчеркнул, что Вашингтон готов «к любому варианту развития событий» в регионе, как к ориентированному «на результаты дипломатического взаимодействия», так и к «решительному ответу вместе с союзниками и партнёрами» в случае выбора Россией военные действий. Такой ответ, помимо жёстких экономических санкций, «изменит расстановку сил США и НАТО на восточном фланге НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в течение суток, максимум — двух американским гражданам следует уехать с Украины.

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