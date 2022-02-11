Вашингтон, , 23:05 — REGNUM О намерении главы США Джо Байдена провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным сообщил 11 февраля журналистам помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Салливан «Я ожидал бы, что президент Байден проведёт телефонный разговор с президентом Путиным».

Он добавил, что пока по этому вопросу ничего конкретного сообщить не может: состоится ли разговор и когда — неизвестно.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Добавим, что это заявление сделано на фоне призыва Вашингтона к своим соотечественникам спешно уезжать с Украины — якобы из-за военной угрозы со стороны России.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом рекомендует американцам в течение суток уехать с Украины