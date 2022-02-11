Прага, 11 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Чехия не намерена останавливаться в вопросе поставок оружия Украине. Страна готова и дальше помогать Киеву таким образом. Об этом 11 февраля в интервью «Европейской правде» заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Флаг Чехии

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Он добавил, что формат оказания помощи Украине пока не определён, однако чешское правительство «имеет политическую волю помочь Украине устоять в этом кризисе».

«Часть этих усилий направлена на то, чтобы изменить «расчёты потерь» для Путина, чтобы он принял решение не нападать на Украину физически», — пояснил глава МИД Чехии.

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Кроме того, Чехия помогает Украине, потому что местные события влияют на Центральную Европу.

«Меняется миграция, экономическое взаимодействие — всё меняется. Мы с вами в близком соседстве, поэтому всё, что происходит у вас, имеет для нас значение», — отметил министр.

Липавский признался, что рад присоединению Чехии «к клубу государств, которые помогают Украине также таким образом».

«Как вы уже упомянули, это делают не все государства. Но клуб у нас неплохой — мы там вместе с США, Британией, Польшей, странами Прибалтики», — уточнил глава чешской дипломатии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе минобороны Чехи заявило, что Украина получит от чешской стороны артиллерийские снаряды. Отмечалось, что эта мера принята в рамках проявления «солидарности» Праги с Киевом перед лицом «российской угрозы».