Прага, , 22:37 — REGNUM Украина получит от чешского миноброны артиллерийские снаряды, сообщила 20 января журналистам представитель ведомства Яна Цехмайстерова. Эта мера принята в рамках проявления «солидарности» Праги с Киевом перед лицом «российской угрозы».

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Цехмайстерова «Минобороны [Чехии], по договорённости с генштабом, планирует направить в помощь Украине артиллерийские снаряды».

Она объяснила, что чешское военное ведомство уже составило соответствующий документ: теперь его обсудят члены правительства, и, если одобрение будет получено, «помощь начнёт поступить на Украину».

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