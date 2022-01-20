Прага, 20 января 2022, 22:37 — REGNUM Украина получит от чешского миноброны артиллерийские снаряды, сообщила 20 января журналистам представитель ведомства Яна Цехмайстерова. Эта мера принята в рамках проявления «солидарности» Праги с Киевом перед лицом «российской угрозы».
Она объяснила, что чешское военное ведомство уже составило соответствующий документ: теперь его обсудят члены правительства, и, если одобрение будет получено, «помощь начнёт поступить на Украину».
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