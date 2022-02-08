Сеул, , 15:01 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал своих помощников принять необходимые меры, чтобы гарантировать лицам, проходящим лечение и находящимся на самоизоляции, право на участие в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства выразил опасения по поводу того, что пандемия коронавируса и распространение штамма «Омикрон» могут помешать сотням тысяч избирателей принять участие в голосовании.

В соответствии с действующими избирательными правилами, к голосованию не могут быть допущены лица, у которых диагностировали коронавирус после окончания досрочного голосования, то есть 4−5 марта.

Кроме того, в день голосования, 9 марта, открытие избирательных участков в стационарных центрах лечения не предусмотрено. А контактировавшим с больными и находящимся на самоизоляции запрещено лично посещать избирательные участки.