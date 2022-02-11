Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. На сегодняшний день за пределами Соединённых Штатов находятся 175 тысяч американских солдат. Это не может не вызывать обеспокоенность Москвы. Об этом 11 февраля заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

ITV.com Солдаты армии США

«За пределами США находится около 175 тысяч солдат, и это не может нас не беспокоить», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Он также добавил, что озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что наращивание группировки США и НАТО непосредственно у российских границ, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, вызывает серьёзную озабоченность.

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Глава государства напомнил, что в Румынии уже расположены, а в Польше планируются к размещению пусковые установки МК-41, которые адаптированы к применению ударных систем «Томагавк». По словам Путина, если эта инфраструктура будет двигаться дальше и появится на Украине, то их подлётное время сократится до 7−10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти.

Президент назвал происходящее серьёзным вызовом для России.

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