Анкара, , 08:20 — REGNUM Угрозой не только для России, но также и для Турции, Ирана и Китая, является расширение Североатлантического альянса (НАТО) в восточном направлении. Об этом 7 февраля заявил генеральный секретарь турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Перинчек, визит президента России вначале в Китай, а затем в Турцию является символом дорожной карты и для мира, и для региона, которая направлена на мир и взаимопонимание.

Также он утончил, что у визитов российского лидера появляется черта против угрозы войны на Черном море, а также в Средиземноморье, Аравийском море и Ормузском проливе со стороны Вашингтона.

«Это некий месседж того, что Россия, Турция, Китай и Иран действуют вместе. Только эти четыре страны способны предотвратить расширение НАТО на восток. Расширение НАТО на восток является угрозой России, Турции, Ирану и Китаю», — добавил генсек турецкой партии «Родина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Западным странам стоит задуматься о реальной угрозе размещения на территории Европы американского ядерного оружия вместо того, чтобы беспокоиться по поводу гипотетической возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.