Москва, , 01:57 — REGNUM Диалог России с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности еще не закончен, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не считаю, что на этом наш диалог закончен», — заявил он.

При этом Путин подчеркнул, что НАТО и США в своих ответах на российские предложения не уделили внимания главным проблемам, беспокоящим Россию. По словам российского лидера, Запад просто проигнорировал эти положения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялась встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена. Отмечалось, что в ходе переговоров обсуждались антироссийские санкции, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины.