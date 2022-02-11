Сеул, 11 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 5857 человек. Об этом 11 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 11 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 715 328 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,1%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 13 654 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 185 714 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,1%.

«Бустерную» дозу получили 201 735 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 28 940 471 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 53 926 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1239 287.

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