Сеул, , 05:16 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 53 926 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

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По его данным, 53 797 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в республике выявляют свыше 50 тыс. инфицированных ежесуточно. Такие рекордные показатели по заболеваемости наблюдаются в Южной Корее впервые с начала пандемии. Тем не менее число пациентов, находящихся в критическом состоянии, продолжает снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее превысило 1,2 млн и достигло 1 239 287. Также за минувшие сутки в стране скончались 49 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 7012 человек.