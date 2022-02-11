Киев, 11 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. На состоявшихся 11 февраля в Берлине переговорах политических советников лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия, Франция) все участники выразили заинтересованность в проведении саммита «четвёрки», однако так и не смогли согласовать совместный документ. Об этом в ходе брифинга заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Kremlin.ru Флаги стран встречи в «нормандском формате»

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«Все стороны нормандского формата подтвердили, что заинтересованы продолжить переговоры», — подчеркнул он.

Ермак также добавил, что уже в ближайшее время может состояться новая встреча на уровне политсоветников, такой обоюдный настрой у сторон есть, однако называть конкретные даты глава офиса украинского лидера не стал.

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«Мы точно встретимся политсоветниками, я думаю очень скоро, мы ещё не определились, где, но мы будем говорить», — отметил представитель Киева.

По словам Ермака, политсоветники нормандского формата подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений по Донбассу, а также согласились с необходимостью разблокирования работы Трёхсторонней контактной группы.

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Как сообщало ИА REGNUM, переговоры «нормандской четверки» в лице представителей России, Германии, Украины и Франции прошли в Берлине 11 февраля. Они продлились почти девять часов.