Берлин, , 08:38 — REGNUM Ситуация с украинским урегулированием патовая. Только в рамках «нормандского формата» можно помочь разрешению конфликта, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политсоветников лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине.

Дмитрий Козак Government.ru

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Он выразил надежду, что коллеги сконцентрируются и сформулируют конкретные идеи по тому, как завершить конфликт на востоке Украины. Позиция России последовательна — строгое следование Минским соглашениям, добавил он.

«К сожалению, ситуация сегодня патовая. Единственный эффективный международный механизм, который может содействовать урегулированию конфликта — это «нормандский формат», — сказал Козак.

По словам Козака, представители Донбасса за последние два-три года предложили различные законопроекты и дорожные карты, но реакции на их инициативы нет. При этом ни Киев, ни представители Парижа или Берлина не могут назвать обязательства, от которых бы отказался Донбасс.

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