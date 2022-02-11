Москва, , 08:33 — REGNUM Переговоры советников лидеров «нормандского формата», длившиеся девять часов в Берлине, завершились без результатов. Об этом 11 февраля заявил журналистам заместитель главы администрации президента (АП) России Дмитрий Козак в ходе брифинга по итогам встречи.

Дмитрий Козак Иван Шилов © ИА REGNUM

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Козак уточнил, что в ходе переговоров речь шла о политических вопросах выполнения минских соглашений, при этом у Германии и Франции было с Россией единое понимание того, как должны продвигаться данные вопросы в политической сфере. Однако, по словам Козака, Украина заняла непреклонную позицию и её представители отказались «даже цитировать минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов [Донбасса]».

В итоге, как уточнил Козак, разногласия преодолеть не удалось, были достигнуты лишь «словесные договорённости», которые не имеют никакой силы, так как изложить их в итоговом заявлении Киев отказался.

Также Козак указал, что Германия и Франция не готовы оказывать давление на украинские власти, а лишь предпринимают попытки найти ту нишу, которая позволит Киеву и дальше игнорировать минские договорённости.

«Сама Украина уже восемь лет не озвучивает своё видение будущего Донбасса. Они говорят только о каком-то «плане А и плане Б». Что это — никто не знает», — отметил Козак.

Кроме того, заместитель главы АП РФ указал, что вопрос о встрече глав государств в «нормандском» формате даже не был поднят, так как на настоящий момент нет самого предмета для обсуждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 февраля политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» проведут переговоры.

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