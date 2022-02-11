Сеул, , 08:47 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По их словам, коронавирус выявлен у 401 человека, включая представителей сухопутных войск, военном-морских сил, морской пехоты и военно-воздушных сил.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 7908.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 53 926 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 239 287.

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