Нижний Новгород, 10 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 9 февраля с начала пандемии провели 5 219 741 тест для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

(сс) Francisco Àvia Hospital Clínic Взятие анализа на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 1080,5 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 60 425 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 9 февраля снизился и составлял 19%. Коэффициент распространения инфекции также снизился и составил 1,5.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1410 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 236 830 человек на утро 10 февраля.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 604 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 291 764 случая заражения коронавирусом, из них 5120 — за минувшие сутки.

Читайте также: В Нижегородской области выписались после COVID-19 более 1,4 тыс. человек