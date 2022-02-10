Нижний Новгород, , 18:11 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1410 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 236 830 человек на утро 10 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 604 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 291 764 случая заражения коронавирусом, из них 5120 — за минувшие сутки. 10 717 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 21 летальный случай зарегистрирован за минувшие сутки, накануне скончались 17 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, после того, как жителям Нижегородской области предоставили возможность дистанционно оформлять больничные листы, некоторые несознательные граждане стали делать это ради отдыха в течение недели. Не болеющих ковидом или ОРВИ нижегородцев, которые, несмотря на здоровое состояние, пытаются открыть больничный по телефону, зачастую выдаёт их голос.

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