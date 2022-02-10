Лондон, 10 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Дальнейшее развёртывание британских войск возможно в Восточной или Южной Европе, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью радиостанции LBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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«Вы можете увидеть дальнейшую отправку наших сил к нашим союзникам в Восточной или Южной Европе, если это потребуется», — сказал министр.

Уоллес отметил также, что в настоящее время в урегулировании украинского кризиса наблюдается «медленный» прогресс.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Уоллес пообещал направить в Польшу 350 британских военных. Это покажет, что «Великобритания и Польша стоят плечом к плечу», заявил он.

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