Лондон, , 12:30 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 8 февраля заявил во время пресс-конференции после встречи с главой польского министерства обороны Мариушем Блащаком, что Лондон отправит в Польшу 350 своих военных. Об этом передает Polskie Radio.

Британские военные Royal Navy

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«Действуя в духе солидарности, совместно решая проблемы, к более чем 100 инженерам, отправленным ранее в Польшу, мы добавим еще 350 военных. Мы хотим показать, что мы можем работать вместе и послать мощный сигнал о том, что Великобритания и Польша стоят плечом к плечу», — сказал министр обороны Великобритании.

Бен Уоллес добавил, что это решение было принято в ходе переговоров с Мариушем Блащаком, поэтому подробности о том, из каких конкретно войск будет поступать британское подкрепление, пока не будут озвучиваться публично.