Москва, 10 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил надежду, что визит действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау в Донбасс сможет повлиять на напряжённую ситуацию на юго-востоке Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обсе

«Всегда хочется надеяться на лучшее. Мы с польскими коллегами на этот счёт имеем, к сожалению, разные точки зрения», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Лукашевич ответил на вопрос, повлияет ли визит Рау в Донбасс на что-либо.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля министр иностранных дел Польши и председатель ОБСЕ Збигнев Рау начал визит на Украину. Он будет находиться на Украине до 11 февраля.

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