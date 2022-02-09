Киев, , 15:06 — REGNUM 9 февраля министр иностранных дел Польши и председатель ОБСЕ Збигнев Рау начал визит на Украину. Он будет находиться на Украине до 11 февраля. Об этом передает пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

Расщепление Украины и Польши Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что в Киеве глава польской дипломатии встретится с украинскими властями. Збигнев Рау также планирует посетить Донбасс и прифронтовую зону. Там он встретится с наблюдателями из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые работают в зоне конфликта.

«Визит Збигнева Рау на Украину связан, в первую очередь, с концентрацией более 100 тысяч военных РФ на границе с Украиной, которые могут быть использованы для вторжения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».