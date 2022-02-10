Богота, 10 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Колумбии приближается к 6 млн. За минувшие сутки там выявили 8785 новых случаев, следует из опубликованного 10 февраля в Twitter сообщения колумбийского министерства здравоохранения.

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За сутки 9 февраля в стране выздоровели 10 623 пациента с коронавирусной инфекцией, скончались 207 человек. Днём ранее минздрав сообщал о 9730 новых случаях и 205 умерших пациентах с COVID-19, выздоровели 15 893 человека.

Всего в стране зафиксирован 5 994 301 случай COVID-19. Скончались за период пандемии 136 404 человека, выздоровели 5 792 059 человек.

В Колумбии по данным правительства страны 80% населения вакцинированы против COVID-19.

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