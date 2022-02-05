Богота, , 10:21 — REGNUM Специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера, пишет Alsheimer’s and Dementia.

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Ученые пришли к выводу, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы (отвечают за образование нейрофибриллярных клубков — скопления белка, которые обнаруживают при болезни Альцгеймера).

«Мы обнаружили поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу», — сообщил доктор медицинских наук Эндрю Маркс.

Ученые пришли к выводу, что иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, что и приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.

Ранее сообщалось, что после штамма коронавируса «Омикрон» у переболевших остается меньше симптомов, чем после штамм «Дельта». Об этом рассказала доктор медицинских наук Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора.

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