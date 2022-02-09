Вашингтон, 9 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Отношения России и Украины останутся напряжёнными, но не перерастут в прямой военный конфликт, полагают эксперты международного рейтингового агентства Moody's Investors Service. Обзор о напряжённости между Москвой и Киевом агентство выпустило 8 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Аналитики отмечают, что «военное вмешательство» негативно отразится на кредитных рейтингах России. В Moody's их немедленно направят на пересмотр, но для агентства это не «базовый сценарий».

«Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту», — цитирует рейтинговое агентство РБК.

В феврале 2019 года агентство присвоило России суверенный рейтинг инвестиционного качества (Baa3) со стабильным прогнозом. Эксперты рассмотрели возможные последствия для РФ от трёх санкционных мер США. Это ограничения на вторичном рынок государственных долговых обязательств и на пространстве международных платежей, а также включение финансовых институтов РФ в санкционный список SDN.

В Moody's ожидают, что в условиях санкций на госдолг российские банки смогут абсорбировать возросший объём предложения госбумаг. Но при полном ограничении со стороны США всё же вырастет стоимость заимствований для правительства.

Отключение России от международной системы финансовых коммуникаций SWIFT не остановит трансграничные платежи, но вынудит российские банки искать альтернативные способы финансовых сообщений. Система СПФС не сможет в короткий срок компенсировать потерю доступа к SWIFT, говорится в обзоре.

Самый значительный финансово-экономический эффект будет иметь включение крупных российских госбанков в список SDN. В таком случае контрагентам российских банков вне США также придётся следовать санкциям.

«Наш базовый сценарий не предполагает российского дефолта», — пишет Moody's.

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