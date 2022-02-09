Москва, , 13:08 — REGNUM В вопросе санкций в отношении России страны Запада придерживаются противоречивых позиций. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Весьма противоречивые заявления приходят со стороны Запада, западных стран. И в каких-то столицах говорится о необходимости принятия санкций в отношении нашей страны немедленно, непонятно в связи с чем. Другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без вот той самой чрезмерной агрессии России быть не должно — тогда санкции потеряют свой сдерживающий эффект», — сказал Песков.

По его словам, в сегодняшних реалиях «коллективный Запад сам не определился, но то, что элементы непредсказуемости здесь налицо, это факт».