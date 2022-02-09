Москва, 9 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Российская сторона направила своим американским коллегам список конкретных вопросов по гарантиям безопасности и надеется на такие же конкретные ответы. Об этом 9 февраля в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Сейчас мы действительно приступили вот уже к прикладной стороне, направляя просто уже в письменном виде конкретный перечень вопросов, по которому мы хотим получить предельно конкретный, письменный же ответ», — подчеркнул российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. В январе текущего года консультации по этим вопросам прошли в Женеве, Брюсселе и Вене.

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26 января США и Североатлантический альянс передали российской стороне письменные ответы на эти предложения. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, российская сторона анализирует предложения США по безопасности, такая информация продолжает поступать. В Москве серьёзно восприняли ряд встречных предложений американской стороны по гарантиям безопасности.

Он отметил, что Россия практически ежедневно ведёт контакты по разным линиям по теме гарантий безопасности.