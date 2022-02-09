Москва, 9 февраля 2022, 13:43 — REGNUM Ответ Североатлантического альянса по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединенных Штатов, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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По его словам, главное для России сейчас — понять, готовы ли западные партнеры к продолжению обсуждения нерасширения НАТО, от этого зависит все остальное в вопросах безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что диалог России с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности еще не закончен.