Москва, 9 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» проведут переговоры 10 февраля, это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля при общении с журналистами.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Да, такая встреча состоится», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что политсоветники продолжат свой разговор. Отвечая на вопрос о перспективах встречи, Песков заявил, что положительные результаты могут быть связаны только с выполнением Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Задача России — работать в этом направлении. Этим будет заниматься заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие переговоры политических советников лидеров стран «нормандского формата», то есть России, Украины, Германии и Франции, прошли 26 января в Париже. Французский президент Эммануэль Макрон сообщил 8 февраля, что следующие переговоры пройдут 10 февраля в Берлине.

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