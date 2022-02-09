Берлин, , 02:09 — REGNUM Германия, Франция и Польша подчеркивают важность «нормандского формата» переговоров по мирному урегулированию в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ и президентов Франции и Польши.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их мнению, этот формат является важным для реализации Минских соглашений. Тем не менее Берлин, Варшава и Париж заявили, что попытки России якобы вторгнуться на территорию Украины повлекут для Москвы тяжелые последствия. В связи с этим они призывают российскую сторону начать диалог по безопасности в Европе на других основаниях.

Кроме того, руководство Германии, Польши и Франции заявили, что НАТО необходимо изменить свою стратегию в свете ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию вокруг Украины. Они выразили готовность продолжить диалог с Россией для деэскалации обстановки.