Москва, 9 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Процесс экспертизы российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Евросоюзе идёт непросто, но ее допуск на рынок ЕС возможен, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Вакцина «Спутник V»

«Я по-прежнему считаю, что это (признание препарата на территории всего Евросоюза) возможно, хотя сроков прогнозировать не буду», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что это комплексный процесс, «он сложен организационно, технически, юридически и политически».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что процесс по взаимному признанию вакцин и прививочных сертификатов между Россией и Европейским союзом пока не завершён.

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