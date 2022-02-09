Сеул, , 11:31 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 5747 человек. Об этом 9 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 9 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 701 330 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,1%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 15 872 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 156 016 человек. Уровень полной вакцинации составил 86%.

«Бустерную» дозу получил 160 841 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 28 587 836 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 49 567 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 131 248.

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