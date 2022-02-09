Сеул, , 04:19 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 49 567 человек. Об этом свидетельствуют данные южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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Из них 49 402 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Впервые с начала пандемии в Южной Корее выявляют свыше 40 тыс. инфицированных за одни сутки. При этом за прошедшую неделю в республике заболеваемость COVID-19 достигла рекордных показателей.

Отмечается, что 92% выявленных пациентов заражены штаммом «Омикрон». В центре не исключают, что к концу февраля в республике могут выявлять около 170 тыс. зараженных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 1 131 248. Также за минувшие сутки в стране скончался 21 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6943 человека.