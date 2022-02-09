Москва, 9 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Роспотребнадзору следует дать рекомендации регионам отменить QR-коды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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«Роспотребнадзору стоит дать рекомендации по отмене QR-кодов в регионах. На фоне недавних решений ведомства сохранение этих мер вообще не поддается никакой логике», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на то, что правительственный законопроект о QR-кодах снят с рассмотрения Госдумы, и в федеральном законодательстве даже нет такого понятия.

«Для действия QR-кодов нет ни юридических, ни санитарных причин. Наша партия с самого начала указывала, что коды не имеют отношения к успешной борьбе с пандемией. Это средство социального разделения людей и источник прибылей для частных лабораторий, которые с позволения чиновников вовсю зарабатывают на гражданах», — подчеркнул он.

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