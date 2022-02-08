Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM В Свердловской области пока не будут возвращать QR-коды. Об этом на онлайн-брифинге заявил заместитель губернатора Павел Креков.

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По словам чиновника, новый штамм серьезно отличается от предыдущих. Поэтому необходимо выбирать другие методы борьбы, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции.

Возвращать коды власти не планируют. Однако дистанционное обучение могут продлит. До 13 февраля дети будут учиться дистанционно. Далее все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Напомним, со второго февраля школьники со второго по восьмой класс, а также студенты колледжей Свердловской области перешли на дистанционный формат обучения. Старшее звено с девятого по 11 класс продолжают посещать учебные заведения.