Брюссель, 9 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. На фоне связанного с ситуацией вокруг Украины кризиса диалог представителей России с Европейским союзом не очень сильно активизировался, но и не прекратился. Об этом 9 февраля заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Mil.ru Владимир Чижов

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Как отметил в интервью РИА Новости постпред РФ, отвечая на вопрос о том, контактирует ли он с властями ЕС в Брюсселе, на днях у него прошла очередная встреча с руководством Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«Я не могу сказать, что наши контакты в Брюсселе особенно активизировались в последнее время, но они и не сошли на нет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что ненормальность отсутствия полноценного диалога с Россией все сильнее осознают в Европейском союзе.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.